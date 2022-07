SERIE B UFFICIALE – Sala Consilina ingaggia Hugo Erkmaa

Un fulmine estone il primo nuovo ingresso biancazzurro: Sala Consilina firma Hugo Erkmaa.

Il giocatore approda in Italia nelle giovanili di Padova e poi della Mens Sana Siena, la prima esperienze in B al Fiorentina Basket. Nel 2018 la svolta con Napoli Basket ancora in B dove risulterà importante per vincere il campionato nonostante la carta anagrafica lo veda ancora under, guadagnandosi così la conferma anche per l’anno successivo, prima di trasferirsi alla Scandone Avellino. Nel 2020 ritorna in serie A2 con Trapani, mentre nella scorsa stagione c’entra l’obiettivo playoff con Taranto in B.

L’atleta, di formazione italiana, è un classe ’99 dai 194 cm, in grado di ricoprire il ruolo sia di guardia che di playmaker: più alti sono i ritmi su entrambi i lati del campo, più riesce ad esaltare il proprio bagaglio tecnico e tattico.

Un caloroso benvenuto da parte di tutto l’ambiente, Hugo

