SERIE B UFFICIALE – Sala Consilina ingaggia Ognjen Miljkovic

Una giovane promessa serba il primo Under biancazzurro: la Diesel Tecnica annuncia Ognjen Miljkovic.

Classe ’04 dai 200 cm,arriva in Italia nel 2020 con Derthona Basket nell’ u18 eccellenza. L’anno successivo, sempre con Tortona, riesce anche ad ottenere la convocazione in Serie A, crescendo sia nelle giovanili, ma anche in Silver con l’Olimpia Voghera. Ora per continuare il suo percorso di formazione, la prima esperienza in Serie B con la chiamata di Sala Consilina, accettata da subito con grande entusiasmo e voglia di lavorare sodo.

Benvenuto Ognjen, a presto!

Uff.Stampa Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina