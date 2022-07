SERIE B UFFICIALE – Sala Consilina ingaggia Sam Gaye

Atletismo e carattere per arricchire il roster biancazzurro: c’è la firma di Sam Gaye.

L’atleta classe ’96 dai 198 cm approccia alla palla a spicchi in Trentino tra Altogarda e Bolzano, fino a quando si fa notare dall’Aquila Trento nel 2014. Appena dopo un anno di esperienza in Divisione Nazionale Giovanile viene lanciato nella serie casetta (per lui sarà solo B da qui in avanti) a San Miniato dove resta fino al 2017, poi trascorre un ottimo biennio a Cecina. Nel 2019 firma con l’Empolese, prima delle ultime due ottime stagioni a Pozzuoli. Buone soluzioni dal perimetro, difesa e lotta a rimbalzo saranno così al servizio della causa salese.

Uff.Stampa Pall.Sala Consilina