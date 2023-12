SERIE B UFFICIALE – Saladini lascia Bisceglie

By

Manuel Saladini non fa più parte dell’organico dei Lions Bisceglie. Il playmaker toscano e la società nerazzurra hanno rescisso consensualmente il legame contrattuale.

Una decisione molto sofferta, assunta di comune accordo, alla luce del sopraggiunto ingaggio dell’argentino Rodriguez ma soprattutto nell’interesse del giocatore classe 2002 che avrà l’opportunità di accasarsi altrove con uno spazio adeguato al suo valore tecnico, assolutamente indiscutibile. Resta immutata la stima per l’atleta ed è forte la gratitudine nei suoi confronti per il contributo fornito in questo scorcio iniziale della stagione, certificato anche dalle cifre (9.3 punti, 3.2 assist e 2.3 rimbalzi di media). A Manuel Saladini, da parte di tutte le componenti del club, vanno gli auguri più affettuosi e sinceri delle migliori fortune professionali e umane.

UFF.STAMPA LIONS BISCEGLIE