SERIE B UFFICIALE – Salerno conferma Giampaolo Di Lorenzo

Si riparte, ancora insieme. Con grandissimo entusiasmo, con grandissima voglia di voler fare bene anche nella prossima stagione. La Virtus Arechi Salerno è lieta di annunciare la riconferma di coach Giampaolo Di Lorenzo. La sua esperienza, la sinergia con squadra e staff, la sua professionalità e gli ottimi risultati raggiunti al debutto sulla panchina blaugrana hanno fatto sì che il rinnovo fosse qualcosa di scontato. E così ecco che il presidente Renzullo e il ds Corvo hanno posizionato subito al posto giusto il primo tassello del nuovo puzzle Virtus.

L’entusiasmo di coach Di Lorenzo per la riconferma: “Questa parola mi piace perché vuol dire che mi sono meritato ciò, e questo era il mio obiettivo sin dall’inizio della scorsa stagione quando decisi di firmare per un solo anno nonostante la proposta differente della società. Per cui se prima era probabilmente una cotta, ora è vero amore tra la Virtus e il sottoscritto. Ci attende una stagione ricca di cambiamenti, complice la nuova formula che verrà attuata prossimamente in B, e con club importanti che renderanno certamente equilibrato il campionato. La nostra struttura, comunque, è già solida ma stiamo cercando di costruire il giusto mix tra senior e under del nostro settore giovanile, con i primi che dovranno non solo rendere più prolifico il nostro attacco ma anche guidare i secondi che alla Finale Nazionale hanno dimostrato nuovamente di avere del talento. Veniamo da un grande campionato, ma vogliamo provare a migliorarci”.

La scelta del rinnovo raccontata dal ds Pino Corvo: “L’idea era solo e soltanto una, ripartire da coach Di Lorenzo. E così è stato, per merito della volontà di tutti. Vogliamo, infatti, continuare a costruire sulle basi gettate nella scorsa stagione, una scelta che ha sposato in pieno anche il nostro coach che al debutto con la Virtus ha svolto un lavoro eccezionale. Ma ora è importante pensare al futuro e quindi continuare a crescere”.

Salerno, lì 29/06/2022

Responsabile Comunicazione

Enrico Vitolo