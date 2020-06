SERIE B UFFICIALE – Salerno conferma il DS Pino Corvo

Non è estremamente difficile trovare persone accomunate dalla medesima passione per lo sport ed in questo caso per la pallacanestro; ma è senza alcun dubbio molto più complicato far si che si incontrino persone che, oltre alla medesima passione, hanno anche in egual misura anche una comprovata comunione di intenti, che si esprime in termini quali “passionie per la palla a spicchi” ed importanza dell’ applicazione di questo sport alle nuove generazioni, quale precursore di aggregazione sociale prima ancora che di sana attività fisica.

Va da sé che quando questo accade non si possa far altro che unire le proprie forze e le proprie competenze in una sinergia che non va sancita con grossi paroloni, ma che è quasi conseguenza naturale delle azioni e dei progetti che si svolgono insieme.

Un esempio fra tutti la sinergia e la collaborazione fra il DS Pino Corvo ed il Patron Nello Renzullo nella gestione e soprattutto nella creazione di quello splendido “giocattolo” che si chiama Virtus Arechi Salerno e che nonostante neonata sta già facendo parlare tanto di sé e lo farà ancora.

E dunque troppo banale sottolineare che Pino Corvo fa e farà parte sempre del progetto Virtus Arechi Salerno in quanto non è un elemento “aggregato” ma è una parte imprescindibile di questo sodalizio…ed è al contempo troppo ridicolo e scontato mettere a tacere voci che vorrebbero Corvo già impegnato altrove e quindi lontano dal progetto Virtus. Sarebbe troppo banale sprecare parole per far capire che ciò non sta accadendo e non accadrà e che, se vogliamo utilizzare termini canonici e di circostanza, Pino Corvo è il primo e indiscutibile riconfermato del progetto di Patron Nello Renzullo.

Dunque volendo fingere ancora per qualche secondo che si tratti di uno di quei comunicati-stampa canonici che si fanno in queste circostanze reciteremo così:

“…La Virtus Arechi Salerno riconferma il benvenuto al proprio DS Pino Corvo augurandogli di lavorare in modo professionale ed egregio, così come ha fatto fino a questo momento…”

Ma di tutto questo non c’è bisogno perché Pino Corvo non” fa parte” della Virtus Arechi Salerno…bensì Pino Corvo insieme al Patron Nello Renzullo ed a tutti i suoi appassionati collaboratori:

E’ la Virtus Arechi Salerno!!!

FONTE: Uff. Stampa Virtus Arechi Salerno