SERIE B UFFICIALE – Salerno conferma Marco Capocotta

Tanti volti nuovi, ma anche una riconferma importante. La Lars Virtus Arechi Salerno annuncia di aver rinnovato l’accordo per la stagione 2023-24 con la giovane e promettente ala Marco Capocotta.

Per il classe 2004 il prossimo sarà il quarto anno in blaugrana, il legame infatti nel tempo è diventato sempre più forte. Dopo il debutto nella parte finale della Serie B targata stagione 2020-21, nel corso del campionato seguente ha iniziato a conquistare un posto fisso in prima squadra giocando anche da titolare in diverse partite di cartello, nella scorsa stagione invece ha fatto un ulteriore step in avanti giocando ben 25 partite in B e dimostrando costantemente, con qualità e grinta, la sua voglia nel voler diventare un perno importante della Virtus: “Ma il prossimo dovrà essere un anno ancora più importante, per me e per Salerno. Voglio e vogliamo fare un salto di qualità sostanzioso nel corso della prima storica partecipazione al campionato di B Nazionale – ha dichiarato dopo la riconferma Marco Capocotta -. Sono molto felice di poter proseguire il mio percorso in blaugrana, non vedo l’ora di scendere in campo perché voglio ripagare la fiducia della società e voglio dimostrare a me stesso che posso dire la mia in un torneo così competitivo. So che servirà tanto sacrificio, ma sono pronto”.

Sulla riconferma di Capocotta il ds Pino Corvo ha dichiarato: “Il nostro progetto iniziale è sempre stato quello di poter portare in prima squadra più ragazzi possibili del nostro vivaio, quest’anno abbiamo puntato su Marco ritagliandogli un ruolo importante all’interno del roster. Nel corso della stagione, però, dovrà essere bravo lui a conquistarsi ogni giorno la fiducia dimostrando con il lavoro in palestra che è pronto per questo tipo di responsabilità. Ma la presenza di Marco in B non sarà l’unica novità, all’interno di una strategia comune attuata con il presidente e il coach abbiamo deciso di aggregare in pianta stabile alla prima squadra anche altri ragazzi delle nostre giovanili”.

