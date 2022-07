SERIE B UFFICIALE – Salerno e Moffa rinnovano

Sono giorni importanti per la Virtus Arechi Salerno, giorni nei quali il club blaugrana sta definendo il roster della stagione 2022-23. Tra nuovi arrivi e riconferme. Il terzo tassello è proprio una riconferma e si chiama Niccolò Moffa: l’ala classe 1999 (200cm) dopo aver messo in mostra tutto il proprio talento negli ultimi mesi dello scorso campionato (42% da tre e 47% da due nei playoff) si è guadagnato in un colpo solo fiducia e rinnovo.

Il pensiero dell’esterno blaugrana: “Sono molto felice, volevo a tutti i costi restare a Salerno perché sin dal primo giorno mi sono trovato molto bene. Con il coach poi ha funzionato tutto nel verso giusto e sono convinto che grazie al suo apporto, così come a quello dei miei compagni, posso crescere ancora molto, perché di fatto questo è il mio obiettivo: continuare a migliorare e aiutare la Virtus a disputare una stagione importante. Sono convinto, infatti, che possiamo fare bene, ma non dobbiamo dare mai nulla per scontato. È fondamentale lavorare sempre duro, non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Il punto del ds Pino Corvo: “Siamo estremamente soddisfatti perché stiamo portando a termine tutte le operazioni che volevamo assolutamente chiudere. La riconferma di Moffa si sposa alla perfezione con la nostra visione, e cioè tesserare atleti di talento e in molti casi anche estremamente giovani e quindi futuribili. Nella scorsa stagione Niccolò ha subito dimostrato il suo valore, ma siamo convinti che possa dare ancora di più visto il suo enorme potenziale”.

Uff.Stampa Virtus Arechi Salerno