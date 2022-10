SERIE B UFFICIALE – Salerno, ecco la firma di Birindelli

Nuovi centimetri (200 cm) e nuova esperienza (classe 1984) a disposizione della Virtus Arechi Salerno. Il club blaugrana, grazie al nuovo sforzo del presidente Renzullo, ha definito l’ingaggio del pivot italo-argentino Duilio Birindelli che va così a rinforzare in modo sostanzioso il reparto lunghi di coach Di Lorenzo.

La carriera del neo blaugrana: dopo aver iniziato la carriera in patria, prima il Venado Tuerto e poi il River Plate, dal 2003 con Roseto in Serie A inizia ufficialmente la sua lunga avventura italiana. L’anno dopo si trasferisce a Sassari in A2, dopodiché complice le nuove regole legate ai giocatori con passaporto è costretto a salutare i primi due campionati nazionali cominciando così l’avvincente avventura in B. Negli anni gioca con Atri, Canicattì, Massafra, Agrigento, Ostuni, Agropoli, Eurobasket Roma, Cassino, Piacenza, Vigevano e Omegna, anni nei quali conquista cinque promozioni in A2 e due Coppe Italia.

Le prime dichiarazioni di Birindelli: “Da un po’ di tempo il mio procuratore mi parlava della Virtus, poi una volta messo tutto sul piatto della bilancia è stato semplicissimo dire si. C’è un club che ha sempre fatto bene, un roster che è decisamente competitivo, un coach che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre e una città che già conosco e che è davvero molto bella. Mia moglie, infatti, è contentissima di poter tornare in Campania. Porto a disposizione della squadra esperienza e voglia di voler fare bene. Personalmente non amo le statistiche ma penso soltanto a vincere, consapevole comunque del fatto che siamo inseriti in un girone tosto dove molte squadre sono attrezzate. Dal punto di vista fisico sono pronto, mi manca solo il ritmo partita che confido di poter prendere in poco tempo”.

Le dichiarazioni del ds Pino Corvo: “C’è soddisfazione all’interno del nostro entourage perché siamo riusciti a tesserare il lungo che mancava in squadra, il lungo che ci permetterà di ampliare il bagaglio tattico-tecnico oltre che favorire le rotazioni del nostro allenatore. Del resto Birindelli non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando di uno dei centri più importanti della Serie B. Siamo felici che abbia sposato subito con grande entusiasmo il nostro progetto”.

Salerno, lì 19/10/2022

Responsabile Comunicazione

Enrico Vitolo