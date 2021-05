Virtus Arechi Salerno comunica che in data odierna, a causa di problemi fisici non risolvibili in tempo utile per la disputa dei playoff, è stata sottoscritta la rescissione consensuale con l’atleta Antonio De Fabritiis.

Esemplare dal punto di vista professionale e umano, il club ringrazia la guardia laziale per l’operato svolto nel corso della stagione e rivolge a lui i propri migliori auguri per il futuro professionale.

Ufficio Stampa Virtus Arechi Salerno