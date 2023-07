SERIE B UFFICIALE – Salerno, tesserata la guardia lituana Staselis

La Lars Virtus Arechi Salerno continua a rifarsi il look, un gran bel look. Dopo Spinelli il club del presidente Renzullo è lieto di annunciare l’ingaggio della forte guardia lituana Mantvydas Staselis (190cm).

Nato il 1° febbraio del 1994 a Panevezys, il neo blaugrana è considerato da anni uno dei giocatori più talentuosi del panorama italiano. Con il cambio del regolamento, che consente il tesseramento di uno straniero anche in B Nazionale, il ds Corvo non ha perso tempo e ha messo subito sotto contratto un attaccante micidiale. Nella sua carriera, infatti, Staselis ha collezionato numeri impressionanti. Che fanno già brillare gli occhi ai tifosi della Virtus. Prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, dove nel 2011-12 ha l’opportunità di partecipare alla Euroleague Basketball Next Generation, nel corso degli anni viene più volte convocato dalla nazionale lituana. Le sue qualità e i suoi numeri attirano subito l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, tra questi anche quelli dello Jazz Diretma che decide di puntare su di lui e avrà poi ragione visti i 12 punti di media in 63 partite giocate nel secondo campionato lituano (si ringrazia la Dinamo Brindisi per la concessione della foto).

Nel 2015-16 Staselis si mette in mostra in Spagna con il Logrono e il Leon, dopodiché torna in patria dove gioca in A2 prima con il PalangosKursiai e poi con il Telsiai. Mentre dal 2018 comincia il suo entusiasmante percorso italiano: con la Pallacanestro Salerno in C Gold viaggia a una media di 20.3 punti a partita e conquista i playoff, con Molfetta sempre in C Gold viaggia a una media di 22.0 punti frutto del clamoroso 68% da due e 45% da tre che gli consentono di diventare capocannoniere del torneo e di sfiorare la vittoria del campionato interrotto causa Covid, dal 2019 al 2021 invece gioca con Pescara in C Gold dove la media punti è di 15.1 e dove conquista una finale playoff, successivamente si trasferisce alla Dinamo Brindisi in C Silver dove vince il campionato grazie anche ai 24.4 punti di media (781 in totale), infine nei mesi scorsi ecco l’esperienza con la Virtus Matera dove vince la C Silver mettendo insieme 29.8 punti di media a 656 in totale.

Ma ora è arrivato il momento di confrontarsi finalmente con la Serie B, è arrivato il momento di far esultare i tifosi della Lars Virtus Arechi Salerno: “Sono felice di intraprendere questo nuovo percorso. Ho scelto Salerno perché avrò la possibilità di giocare in Serie B e perché conosco già la città alle quale mi legano ricordi molto belli. Non vedo l’ora di incontrare tutti in casa Virtus e soprattutto i miei nuovi tifosi. Ammetto che al momento non so cosa aspettarmi dalla prossima stagione tenendo conto che sarà la mia prima volta in B, ma spero di poter vincere più partite possibili – le prime parole da blaugrana di Mantvydas Staselis -. Spero che con il giusto atteggiamento e tanto impegno sarà possibile conquistare traguardi importanti. Che giocatore sono? Quando sono in campo sono sempre molto motivato, a prescindere dalla squadra o dal singolo avversario. Il mio pensiero costante è che la squadra si senta a proprio agio quando giochiamo, quindi do sempre il massimo per aiutare i compagni”.

Estremamente soddisfatto della chiusura dell’operazione il direttore sportivo Pino Corvo: “Siamo contenti di poter annunciare un’altra novità importante. Dopo Spinelli abbiamo scelto Mantvydas per rinforzare l’organico di coach Sciutto in quanto è un giocatore che sa abbinare più cose: è affidabile, in attacco non solo sa costruirsi un tiro ma sa mettere anche in ritmo i compagni, è di fatto perfetto per l’idea di gioco che vogliamo proporre nella prossima stagione. Sono sicuro che non si lascerà sfuggire la grande occasione e che ci darà un grande supporto nel corso del campionato”.

UFF.STAMPA VIRTUS SALERNO