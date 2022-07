SERIE B UFFICIALE – Samuel Sackey firma con la Rucker

Nato ad Accra (Ghana), classe 2001, Sackey è il nuovo centro di 200 cm e 96 kg che porterà peso e centimetri nel pitturato insieme a Vedovato e Gatti.

Settore giovanile alla Tezenis Verona poi nel 20/21 gioca con la Bertram Derthona in A2 – con cui conquista la A1 – e in doppio tesseramento con l’Olimpia Basket Voghera in C Silver per maturare esperienza. La passata stagione è stato nostro avversario in maglia Falconstar Monfalcone.

Queste le parole di Sackey: “Mi piace dare il massimo, aiutare i compagni. Rimbalzi, difesa aggressiva e contropiede sono tre pilastri del mio gioco. Sto lavorando per migliorare le percentuali dall’arco e diventare un giocatore il più completo possibile. La Rucker è una Società seria e organizzata che può aiutarmi a crescere, so di avere una grande opportunità e voglio dare il massimo per dimostrare la fiducia nei miei confronti.

Ufficio stampa Rucker