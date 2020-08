SERIE B UFFICIALE – San Giobbe firma il lungo Paolo Zanini

Classe 2000 ma già con un’esperienza notevole in serie B. Si tratta di Paolo Zanini, nuovo acquisto della San Giobbe Basket. Ala/centro, nato ad Arezzo poco meno di venti anni fa, Zanini va a rinforzare la compagine chiusina in vista della prima stagione nella terza serie nazionale. Cresciuto nelle giovanili della Scuola Basket Arezzo, poi trasferito alla Don Bosco Livorno con la quale ha partecipato alle finali Nazionali Under 16 ed Under 18 e ad arrivare alla convocazione al raduno della Nazionale Under 15. Un curriculum che nella stagione 2018/19 gli è valso la chiamata di Montecatini in B. Con i termali 47 presenze tra campionato e playout in due stagioni con 9,5 minuti di media e 120 punti totali.

“Per me è motivo di orgoglio aver firmato per la San Giobbe Chiusi – le parole di Zanini. Si tratta di un progetto molto interessante e ambizioso. Sono contento di poter far parte di questa squadra e non vedo l’ora di mettere tutto me stesso in questa nuova esperienza”

“Chiusi fa parte del progetto Reyer e questo per me rappresenta uno stimolo ancora più grande per crescere e migliorare in questa grande famiglia. Voglio ripagare la fiducia dimostrata nei miei confronti”