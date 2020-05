SERIE B UFFICIALE – San Miniato conferma coach Barsotti

Nel clima di generale incertezza che sta vivendo lo sport italiano, e più specificatamente il basket, l'Etrusca vuole dare un chiaro indirizzo alla stagione 2020/2021, partendo dalla

conferma di uno dei principali artefici dei successi e della crescita di San Miniato nelle ultime stagioni. Il CDA Etrusca ha infatti siglato un nuovo accordo con coach Federico Barsotti, che lo lega alla società biancorossa anche per la stagione 2020/2021. Un segnale importante in questo momento, nel segno principale della continuità con il grande lavoro fatto nelle ultime stagioni, con la ciliegina sulla torta dell'ultima stagione, sospesa in modo brusco e drammatico a fine febbraio per le misure di contenimento da contagio COVID-19, nel momento in cui la BLukart si trovava alla vetta della classifica, con le final eight di Coppa Italia da disputare. Federico Barsotti ha incarnato in queste stagioni la vera identità Etrusca e la ripartenza, dopo questo lungo stop, non poteva che essere affidata a lui. Il CDA, sempre in nome della continuità del progetto iniziato nella scorsa stagione, ha confermato l'intero staff tecnico della serie B 2019/2020: l'assistente di coach Barsotti sarà quindi coach Filippo Miniati, con l'aiuto dei coach Gabriele Carlotti e Simone Latini, mentre la cura fisica della squadra sarà affidata al preparatore Alessandro Miotti, coadiuvato, sull'aspetto medico-sanitario, da Francesco Scorzoso. Uno staff numeroso e preparato, con l'intenzione di allestire una squadra competitiva, affamata, con tanti ragazzi che hanno voglia di crescere in un ambiente accogliente come quello di San Miniato: queste sono le intenzioni della società per continuare la storia Etrusca da dove è rimasta nella stagione bruscamente interrotta. "Sono contento di poter continuare la mia avventura all'Etrusca e orgoglioso che la società si sia dimostrata così ferma nel voler proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione ripartendo da me" le prime parole del confermato coach Federico Barsotti "La dirigenza è stata straordinaria a riorganizzare una pianificazione concreta in questa difficile fase nazionale, con idee chiare e condivise. Per questo non ho avuto dubbi a scegliere ancora l'Etrusca con la tanta voglia di ripartire da dove siamo rimasti. Non vedo l'ora di ricominciare in campo perchè la distanza forzata in questo momento è veramente difficile: sarà bellissimo riabbracciare il meraviglioso popolo dell'Etrusca e rivederci il prima possibile al Fontevivo.".

FONTE: Uff. Stampa Etrusca Basket San Miniato