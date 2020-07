SERIE B UFFICIALE – San Miniato rinnova Tozzi

Ancora una conferma in casa Etrusca con il CDA della società che comunica l’accordo che prolunga ancora di una stagione l’accordo tra la società della Rocca e Luca Tozzi. Un gran colpo per San Miniato che si assicura i servizi, anche per la prossima stagione, di uno dei giocatori rivelazione della stagione interrotta a febbraio. Luca Tozzi, classe 1999, cresciuto nelle giovanili di Castelfiorentino, ma sanminiatese doc, è riuscito alla prima stagione in serie B, dopo la tanta esperienza maturata in C Gold, a fare numeri importanti, che lo hanno proiettato tra i migliori giovani della categoria: al momento dell’interruzione del campionato poteva contare su 10,5 punti di media a partita con 12 di media di valutazione in 21 minuti giocati; statistiche importanti che lo hanno posto tra i migliori under della categoria. La dirigenza Etrusca è quindi riuscita ad assicurarsi per ancora una stagione uno dei migliori giovani del panorama nazionale, sicura che San Miniato è la società ideale per far crescere il suo talento, coniugandolo ai successi sul campo di tutto il movimento Etrusca. “Avevo tanta voglia di continuare un percorso interrotto e non ho avuto dubbi di rimanere a giocare a San Miniato” le parole di un raggiante Luca Tozzi “Abbiamo fatto una grande stagione, interrotta bruscamente proprio nel momento che arrivavano le sfide più belle, quelle dei playoff, e abbiamo tanta voglia di andare in campo e rivivere quelle emozioni. Non ho mai avuto dubbi sul rimanere perché sono sicuro che con questo staff e con questa società possiamo continuare a fare grandi cose, continuando anche la mia crescita personale. In più sentivo di doverlo al fantastico pubblico di San Miniato che mi ha accolto sempre in modo straordinario: non vedo l’ora di tornare in campo anche per loro.”.

Uff.Stampa Etrusca Basket