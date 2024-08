SERIE B UFFICIALE – San Severo accoglie Kevin Cusenza

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione agonistica Kevin Cusenza, ala/centro di 200 centimetri per 97 kg nato il 31 gennaio 1993. Approda nella città dauna dopo l’esperienza con la canotta della NPC Rieti. Con il suo arrivo il roster è al completo e a disposizione di coach Bernardi e del suo staff.

IL CURRICULUM – L’ala/centro ha iniziato il suo percorso nelle giovanili tra Casalpusterlengo, l’Olimpia Milano e Desio, dove ha sviluppato le basi del suo talento. La sua carriera professionistica lo ha successivamente condotto in diverse squadre italiane, tra cui Bari, Trapani, Capo d’Orlando, Patti, Battipaglia, Monopoli, Imola e infine la Virtus Roma. Nell’ultima stagione, Cusenza ha vestito la maglia della NPC Rieti, con una media di 8,8 punti a partita, tirando con il 33% da tre punti, il 48% da due e il 65% dalla linea della carità.

LE DICHIARAZIONI DEL GM – “Cusenza completa la squadra come un giocatore estremamente versatile, capace di contribuire sia fronte a canestro che nel post basso. Con una vasta esperienza maturata in Serie B, arricchita da un paio di stagioni in A2, il nostro ultimo acquisto rappresenta un’aggiunta di grande valore. Siamo convinti che, grazie alla sua ampia esperienza, possa fungere da guida per i compagni più giovani, supportandoli nella loro crescita sia in campo che fuori. Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla rapidità con cui la trattativa è stata conclusa, un chiaro segno dell’entusiasmo di Cusenza per il ritorno a San Severo, anche grazie al legame familiare con la squadra: suo padre, Piero, è stato allenatore della Cestistica. Siamo certi che Kevin sarà pienamente consapevole del significato e dell’importanza di vestire i nostri colori. È un giocatore dal carattere sempre positivo; un ottimo colpo per chiudere definitivamente il nostro mercato”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Kevin è un giocatore con una determinazione eccezionale, un vero guerriero in campo che non si arrende mai. La sua professionalità, unita alla profonda conoscenza del gioco e alla capacità di giocare sia fronte che spalle a canestro, lo rendono un modello ideale per i giovani atleti. Il suo esempio sarà fondamentale per guidare i suoi giovani compagni, dimostrando loro l’importanza dell’impegno e della dedizione al lavoro e al sacrificio. Con il suo arrivo, concludiamo il roster e siamo pronti per immergi in questa avvenuta targata giallonero”.

Benvenuto a casa tua, Kevin!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo