SERIE B UFFICIALE – San Severo, ecco la firma di Magrini

’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica con soddisfazione di aver siglato un accordo con la guardia Mattia Magrini, classe 1993.

Nativo di Osimo classe 1993, cresciuto nel vivaio della Stamura Ancona, è con la formazione biancoverde che Mattia Magrini si consacra anche nei campionati senior: a sedici anni, infatti, Magrini è già un riferimento con una stagione a quasi 12 punti di media. Quindi il grande salto lontano da casa prima di tutto Chieti, poi Senigallia, tre stagioni a Montegranaro (con oltre 13 di media e 35% da 3 punti), tre stagioni da protagonista tra Bakery Piacenza, Valsesia e Jesi dove ha totalizzato una media di 11,2 punti a partita. Ultima annata agli ordini di Coach Galetti, ex sempre ben voluto, ai Fiorenzuola Beers con cui chiude a 10 realizzazioni e 13 di valutazione media. Ma ciò che colpisce di questo giocatore è il fatturato In termini di rimbalzi (almeno 5 a partita) ed assist (3 di media) numeri inusuali per una guardia che dimostrano le sue doti di generosità e grande attitudine al gioco di squadra. Non secondaria la precisione nei tiri liberi con quasi 90% in carriera dalla linea della carità.

“Con l’acquisto di Magrini – dichiara l’head coach Luciano Nunzi – stiamo andando verso la direzione del completamento del roster. Abbiamo optato per un giocatore esperto di una non facile categoria, quale la Serie B, e lo stesso ragazzo ha accettato la nostra chiamata mettendosi a completa disposizione per cercare di sopperire le eventuali esigenze tecniche della squadra. Mattia conosce bene il calore dei sanseveresi e sicuramente sarà pronto a dimostrare il suo valore con la passione e la voglia di giocare nella Cestistica”.

Ben arrivato nella famiglia giallonera, Mattia!

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo