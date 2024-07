SERIE B UFFICIALE – San Severo firma Niccolò Pellicano

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver raggiunto un accordo annuale con Niccolò Pellicano, playmaker-guardia di 1.82, nato il 2 marzo del 2002 e proveniente dalla Gemini Mestre.

IL CURRICULUM – Pellicano è cresciuto nelle giovanili del Basket Roncaglia, approdando successivamente alla Virtus Padova, dove ha debuttato in Serie B nella stagione 2017/2018. Negli anni seguenti, sempre con la maglia della Virtus, ha mostrato una costante crescita, attirando l’attenzione di diverse società grazie al suo rendimento. Nella stagione 2021/2022, si trasferisce alla Gemini Mestre, dove dimostra il suo valore guadagnandosi la permanenza anche per l’anno successivo in Serie B Nazionale. Ha chiuso il campionato con una media di 6,6 punti, 3,2 rimbalzi e 2,7 assist a partita.

LE DICHIARAZIONI DELL’AD – “Pellicano va a rafforzare il reparto dei playmaker, offrendo grande solidità sia in difesa sia nell’organizzazione del gioco, insieme a Bandini. La sua presenza ci permette di avere una coppia di giocatori molto affidabili in questa posizione. Credo che in questo ruolo abbiamo due ottimi ragazzi che sapranno far giocare al meglio la squadra, garantendo fluidità e dinamismo nelle nostre manovre offensive e difensive. Oltre ad essere un bravo ragazzo, si distingue per il suo carattere determinato e la sua voglia di migliorare costantemente. Ogni ‘tassello’ del nostro roster deve mettere il proprio mattoncino per costruire un gruppo solido e coeso, e Pellicano non farà eccezione. Sono convinto che l’esperienza a San Severo sarà particolarmente positiva per lui, permettendogli di crescere sia a livello personale che professionale, e allo stesso tempo sarà di grande beneficio per la nostra squadra”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Niccolò è un playmaker maturato nel settore giovanile del Basket Roncaglia, per poi passare alla Virtus Padova, dove ha debuttato in Serie B. Ha condiviso il ruolo di regista prima con Francesco De Nicolao a Padova e successivamente con Andrea Mazzucchelli a Mestre. Con quattro stagioni di esperienza in Serie B, quest’anno affronterà la sfida della Serie B Nazionale a San Severo, assumendo un ruolo di maggiore responsabilità. Giovane in continua crescita, è pronto e determinato a sfruttare al meglio l’opportunità offertagli dal club e a guidare la squadra con sicurezza. È un giocatore affidabile e dotato di un’ottima capacità di tiro, oltre a essere un difensore tenace, noto per la sua abilità nel rubare palloni. Completo e con prospettive future promettenti, è anche un professionista serio e un ragazzo diligente negli studi, apprezzato sia dentro che fuori dal campo”.

Benvenuto a casa tua, Niccolò!

