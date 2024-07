SERIE B UFFICIALE – San Severo firma Paolo Bandini

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo ha il piacere di comunicare che, per la stagione 2024/25, l’atleta Paolo Bandini, play/guardia classe 2004 vestirà la casacca giallonera.

IL CURRICULUM – 186 cm per 70 kg, Parolo ha trascorso tutta la sua formazione giovanile a Forlì, debuttando nel secondo campionato nazionale a soli 15 anni. Nella stagione 2021/22, oltre a giocare 11 partite con la Pallacanestro 2.015, è stato protagonista di un eccellente campionato in Serie C Silver con la Gaetano Scirea Bertinoro, registrando una media di 16.2 punti per partita. Successivamente il trasferimento a Faenza, raggiungendo la finale playoff contro Rieti, e ottenendo oltre 10 minuti di gioco a partita nonostante la giovane età e la forte concorrenza nel ruolo di play-guardia. L’ultima stagione, invece, a Fabriano, accresce la sua formazione avendo come punto di riferimento Nicolas Stanic, ex giallonero e conquistando il sempre prestigioso traguardo dei playoff.

LE DICHIARAZIONI DEL DS – “La strada è tracciata: puntiamo sui giovani. Dall’anagrafica di Bandini si potrebbe pensare che sia un profilo ancora ‘acerbo’ per questa categoria, ma il suo passato dimostra che si tratta di un cestista abituato a partite di grande importanza. A Fabriano, ha avuto la possibilità di apprendere molto da uno dei migliori play della Serie B, Stanic, che a San Severo ha fatto molto bene. E’ un ragazzo con una forte personalità, capace di giocare minuti importanti in una categoria che rappresenta il terzo campionato nazionale più importante del panorama italiano. Siamo felici perché lo abbiamo inseguito a lungo e finalmente lo accogliamo come nuovo giocatore dell’Allianz Pazienza”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Paolo è un giovane playmaker che, nonostante la sua età, ha già accumulato esperienze significative sia con Fabriano che con Faenza. Cresciuto nel settore giovanile di Forlì, una fucina di grandi talenti, ha debuttato in Serie A2 a soli 15 anni, dimostrando fin da subito il suo potenziale e la sua determinazione. È un vero playmaker: sa orchestrare il gioco della squadra con intelligenza e visione, possiede un eccellente palleggio e un tiro preciso, ed è in grado di pressare il portatore di palla su tutto il campo, mettendo in difficoltà gli avversari. Arriva a San Severo un ragazzo con una grande voglia di mettersi in mostra e di essere al servizio dei suoi compagni”.

Benvenuto a casa tua, Paolo!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo