SERIE B UFFICIALE – San Severo firma Tommaso Gatto

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver ingaggiato Tommaso Gatto, ala classe 1996.

205 cm e 96 Kg nell’ultima stagione a Ruvo di Puglia (8.7 punti di media in 25′ di utilizzo 48% da 2, 29%da 3, cui si aggiungono quasi 6 rimbalzi e 10 di valutazione). Scuola Benetton Treviso, fratello d’arte (Ivan è stato protagonista per oltre un decennio in Legadue) Tommaso è un lungo piuttosto eclettico, abile sia nel pitturato che dalla media e lunga distanza. La sua carriera vanta presenze nella Apu Udine (A2 2016/17) passando per Lugo di Romagna (B 17/18) quindi alla Bmr Reggio Emilia sempre in B con la cui casacca disputa la stagione migliore dal punto di vista realizzativo (12.75 ppt nel corso dei playout) con 15.75 di valutazione, fino al triennio in maglia Rucker S. Vendemiano, compagine con la quale si afferma per continuità e sostanza chiudendo in doppia-doppia media per punti e valutazione conditi da circa 7 rimbalzi.

Ben arrivato nella famiglia giallonera, Tommaso!

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo