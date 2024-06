SERIE B UFFICIALE – San Severo ingaggia Ethan Igbanugo

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo rende nota la sottoscrizione dell’accordo con la guardia statunitense Ethan Igbanugo, che nell’ultima stagione ha giocato per il Algeciras nella LEB Silver, la terza divisione del campionato di pallacanestro spagnolo. Classe 1999 alto 1.88 cm per 86 kg, diventa ufficialmente il primo colpo del roster guidato da coach Massimo Bernardi.

IL CURRICULUM – Nato a Lakeville, nel Minnesota, Igbanugo ha il doppio passaporto (americano ed irlandese) e proveniente dalla formazione NCAA D1. Si distingue per la sua abilità nel tiro da fuori (39% nella sua ultima stagione, 38% in carriera NCAA), rapido nel dribbling e con un’ottima propensione ad attaccare il ferro. Grande fisico e capacità difensiva, è un giocatore moderno in grado di portare palla e finalizzare. Quest’anno ha fatto il suo debutto professionale nel campionato LEB Plata.

LE DICHIARAZIONI DELL’AD – “Apriamo col botto l’inizio della costruzione del nostro roster e non possiamo che esserne orgogliosi. Quando ci è stato proposto il profilo di Ethan, il parere mio, del direttore sportivo e del coach è stato unanime: è il profilo giusto per la nostra piazza. Un talento puro, con tutte le caratteristiche che cercavamo. E’ un senior che pensiamo possa essere non solo importante da un punto di vista tecnico e realizzativo, ma anche il collante prezioso con i tanti under che la nostra squadra avrà a disposizione. Un doppio ruolo cruciale per i senior ma siamo sicuri che, in entrambi i casi, il nostro nuovo americano non ci deluderà”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Da un punto di vista tecnico, Ethan è un giocatore di grande atletismo, con un buon tiro da tre, bravo nell’uno contro uno e nel creare opportunità per i compagni. È anche molto produttivo nell’uso del pick and roll e ha un’attitudine difensiva in più ruoli. Il doppio passaporto ‘completa’ un identikit perfetto per il primo innesto di un gruppo chiaro, giovane e fortemente identitario. Lo accogliamo con entusiasmo, consapevoli che insieme possiamo divertirci e far divertire i tifosi sanseveresi”.

Benvenuto a casa tua, Ethan!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo