SERIE B UFFICIALE – San Severo, Kaluderovic, Bernardi e Urbano aggregati in prima squadra

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver aggregato in prima squadra, agli ordini del capo allenatore Luciano Nunzi, tre nuovi profili. Si tratta dei classe 2005 Balsa Kaluderovic prodotto del vivaio giallonero, Benedetto Bernardi lucerino doc ma nel giro della Cestistica già da anni e Gregorio Urbano proveniente da due anni d’esperienza in America giocando con la squadra del college.

“Sono tre giovani giocatori – spiega il DS Panizza – con le giuste prerogative ossia tanta voglia di crescere ed aiutare la squadra. Quest’anno avremo alcuni nostri ragazzi in B interregionale per permettere loro di continuare il proprio percorso di crescita partecipando, per la prima volta, ad un campionato senior; un ulteriore segnale del grande lavoro svolto dall’Academy. Con loro, infatti, stiamo cercando di valorizzare nel miglior modo possibile e con le risorse a disposizione i nostri ragazzi non sono soltanto di San Severo ma dell’intera provincia”.

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo