SERIE B UFFICIALE – San Severo piazza sotto canestro Roman Tchintcharauli

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione agonistica con Roman Tchintcharauli, centro di 2.05.

Georgiano di nascita, classe 2002, Roman ha cominciato la sua formazione italiana nel 2018 alla Derthona Basket, lo stesso anno in cui si mette in mostra, seppur giovanissimo, anche nel campionato di serie C Silver con la Nuova Olympia Voghera. La stagione successiva (2019/2020) si sposta in Calabria per vestire la maglia del Planet Basket Catanzaro, società con cui partecipa sia al campionato Under 18 Eccellenza che a quello di serie C Gold. Nell’annata sportiva 2020/2021, milita in serie B con la casacca della Maestria Sport Academy Catanzaro, realizzando 3 punti di media e recuperando 3,8 rimbalzi in poco più di 13’ di medio utilizzo. Da qui le attenzioni di Scafati, che lo acquista per cederlo in prestito alla Sebastiani Rieti ancora in B; in terra laziale disputa ventuno partite con una media di 15′ di impiego, 5 realizzazioni e 5 carambole. Nell’ultima stagione il lungo viene confermato da Scafati come dodicesimo a referto in Lega A.

“Credo che Roman sia uno dei pochi giovani lunghi della categoria che può avere impatto sin da subito in un campionato competitivo come la Serie B – è il commento di Nicolas Panizza, Direttore Sportivo della Cestistica San Severo –. È un giocatore con una grande ambizione, elemento fondamentale per raggiungere determinati obiettivi, buone qualità fisiche e soprattutto una persona estremamente professionale. Per tali ragioni puntiamo tantissimo su di lui, consci che non farà mai mancare il suo impegno e gli diamo il benvenuto nella nostra squadra”.

Ben arrivato nella famiglia giallonera, Roman!

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo