SERIE B UFFICIALE –  San Severo si assicura le prestazioni di Abati Toure Soma

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è lieta di annunciare la firma di un contratto annuale con Abati Toure Soma. L’ala, classe 2002, che ha giocato la scorsa stagione a Bisceglie, si aggiunge al roster giallonero come penultimo tassello.

IL CURRICULUM – Il neo acquisto sanseverese ha indossato la maglia della nazionale durante l’Europeo Under 16. Ha affinato le sue capacità nelle giovanili della Bluorobica Bergamo, debuttando poi in A2 con Treviglio e partecipando alla Next Gen Cup (torneo giovanile riservato ai club di Serie A) con Cremona. In seguito, ha giocato nuovamente per Treviglio prima di passare nella scorsa stagione alla B nazionale con i Lions Bisceglie, dove ha ottenuto minuti di gioco significativi sia in termini di qualità che di quantità, con una media di 5.1 punti, un 50% da tre, un 78% da due e un 50% dalla linea dei liberi. Un dato interessante è che nella penultima partita tra Lions e l’Allianz Pazienza ha raggiunto la doppia cifra con 14 punti, risultando il terzo miglior marcatore della sua squadra.

LE DICHIARAZIONI DELL’AD – “Con l’arrivo di Toure, continuiamo a perseguire la nostra politica di puntare su una squadra giovane e dinamica in ogni settore. Abbiamo deciso di ingaggiarlo perché lo riteniamo una grande prospettiva per il futuro; è un giocatore con un potenziale enorme che deve ancora crescere molto. Ciò che ci ha colpito maggiormente di questo ragazzo, oltre alla sua versatilità, è la sua straordinaria voglia di arrivare il più in alto possibile, una caratteristica che riteniamo fondamentale. Ha maturato un’importante esperienza lo scorso anno a Bisceglie, dove è stato uno dei protagonisti nella corsa per la salvezza; questo elemento ci fa ben sperare affinché possa essere la stagione della definitiva consacrazione”.

IL COMMENTO DEL COACH – “Abati ha fatto parte della Nazionale Under 16 della sua annata ed è cresciuto cestisticamente a Treviglio, dove ha completato il percorso giovanile e ha debuttato in A2. Le sue caratteristiche principali, che lo rendono un giocatore di grande prospettiva, sono l’atletismo e l’energia inesauribile che porta in campo. Lo scorso anno ha dimostrato di essere migliorato nel tiro e ora arriva a San Severo per continuare il suo processo di crescita tecnica. È un giocatore duttile, un buon difensore, in grado di ricoprire almeno due ruoli in attacco e di sfruttare la sua fisicità in difesa. Siamo fiduciosi che la sua presenza porterà ulteriore qualità e versatilità al nostro roster”.

Benvenuto a casa tua, Abati!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo