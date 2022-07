SERIE B UFFICIALE – Sangiorgese conferma Toso

La nuova Sangio 2022/2023 ripartirà dal suo capitano Francesco Toso. Per lui sarà l’ottava stagione in maglia blu arancio. Colonna e leader indiscusso della squadra, è stato in questi ultimi anni un punto di riferimento per tutti i compagni. Atleta dalle grandi capacità atletiche ha avuto sempre una crescita costante di stagione in stagione, meritandosi i gradi di Capitano e dimostrando in campo grande determinazione e spirito di sacrificio, sposando a pieno la filosofia Sangio. Nell’ultimo campionato ha giocato con 21′ di media partita, con 6 punti e 6 rimbalzi, risultando uno dei migliori stoppatori della categoria. Anche in questa stagione sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Davide Roncari .

Ecco le sue prime impressioni :

Sono molto contento di continuare la mia esperienza con la Sangio. La prossima stagione sarà la mia ottava e sarà molto impegnativa.

Tutte le squadre partecipanti cercheranno di arrivare nei primi posti per far parte della “serie B nazionale 2023/24” e di conseguenza il livello della competizione sarà più elevato rispetto agli anni precedenti.

Lo spirito con cui riparto è lo stesso delle stagioni passate, quindi voglia di lavorare durante gli allenamenti, per poi dare tutto sul campo la domenica. Come ho detto si prospetta una stagione complicata ma, come da spirito Sangio, non ci tireremo indietro davanti a nessuno e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile.

Felice della conferma anche il coach Roncari :

È il nostro Capitano, è il nostro punto fermo, in una stagione in cui vogliamo fare un passo in più e lui avrà un ruolo fondamentale. Conosce l’ambiente e lo staff meglio di tutti e sarà il collante tra il mondo Sangio e i nuovi arrivati.

Primo tassello per partire alla grande.

M.Lini