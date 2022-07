SERIE B UFFICIALE – Sangiorgese ingaggia Giacomo Bloise

Esperienza e leadership al servizio della nuova Sangio che con l’innesto di Giacomo Bloise, play, classe 1990, trova un giocatore che potrà dare molto in termini tecnici ed umani e che sarà di riferimento per i più giovani per farli crescere sotto tutti i punti di vista. Erbese di nascita è cresciuto cestisticamente nelle giovanili di Cantù con la quale ha debuttato nella massima serie e dove ha imparato l’importanza del lavoro in palestra e della preparazione mentale. Giacomo negli anni a seguire è diventato uno dei giocatori più importanti della serie B, giocando da protagonista in diverse piazze di Italia. Atleta serio ed appassionato, lo scorso anno ad Olginate ha giocato la media di 30,7 minuti a partita mettendo mediamente a referto 12,4 punti, 4,7 assist e 3,9 rimbalzi. È un play moderno in grado di far girare la squadra innescando i compagni nel miglior modo possibile e capace anche di prendersi responsabilità importanti a livello offensivo, sfruttando la sua velocità di esecuzione e il suo micidiale tiro da tre. Sempre pronto a mettersi al servizio della squadra e a tranquillizzare tutti nei momenti chiave.

Sentiamo le sue prime impressioni:

Sono contento di iniziare questa nuova avventura in una società seria e ben organizzata come la Sangio, che fin dai primi contatti mi ha fatto sentire importante e capire quanto tenga ai propri giocatori. Sono felice di venire in questa realtà e della scelta fatta, mi è stato spiegato il progetto, che è quello di competere per rimanere nella serie B nazionale e questo é uno stimolo importante per dare tutto e mettersi al servizio della squadra. Sarà una stagione difficile e molto competitiva in previsione della riforma del prossimo anno ed ogni partita sarà fondamentale per ottenere il miglior piazzamento possibile per la post season, quindi sarà importantissimo gestire al meglio le energie. Credo nel lavoro e nella coesione del gruppo che saranno indispensabili per centrare il nostro obbiettivo.

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari:

Esperienza, testa, leadership. Giocatore che conosce molto bene la categoria, e che siamo molto contenti di aver portato a casa nostra.

Mi ha colpito la sua voglia, la sua energia e sono sicuro che sarà fondamentale nella crescita della squadra e dei nostri giovani.

M.Lini