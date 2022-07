SERIE B UFFICIALE – Sangiorgese ingaggia Matteo Airaghi

Primo acquisto per la nuova Sangio che ha ingaggiato Matteo Airaghi, ala, classe 1996, reduce da una stagione da protagonista nella sua Borgomanero, dove da capitano si è dimostrato un vero leader con 33′ di media a partita, mettendo a referto 11 punti e 10 rimbalzi. Stagione conclusa ad Empoli come rinforzo per i playout che hanno visto i toscani salvarsi. Matteo è un giocatore dal grande spirito di sacrificio, che lavora costantemente con impegno in palestra e che sa mettere in campo grande personalità, capace di prendersi responsabilità importanti durante la partita.

Sentiamo le sue prime impressioni:

Sono molto felice e carico di approdare alla Sangio. Arrivando da Borgomanero condivido la filosofia di valorizzare e far crescere i giovani anche soprattutto grazie a un gran lavoro quotidiano, che è un aspetto a cui tengo molto. So che a San Giorgio c’è la possibilità di lavorare tanto e bene, quindi sono stato fin da subito convito della mia scelta. Come giocatore penso di poter ricoprire più ruoli e durante la stagione cercherò di aiutare la squadra dando molta energia in attacco, in difesa e a rimbalzo. Sicuramente sfrutterò il tempo a disposizione in settimana per allenarmi e cercare di migliorare sia singolarmente che di squadra.

Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere i nuovi compagni.

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari:

Matteo è un giocatore molto interessante, può ricoprire più ruoli. Giocatore di grande energia, che porterà fisicità e grande agonismo. Quest’anno mi ha impressionato davvero tanto, sono contento che abbia scelto di sposare il nostro progetto. Mi è sembrato davvero carico, questa sua energia sarà fondamentale per noi e per il nostro pubblico.

M. Lini