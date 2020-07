SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo chiude il roster con i giovani D’Aiello e De Marca

La PSA continua a seguire la linea verde e ufficializza l’arrivo a Sant’Antimo di due prospetti classe 2003: si tratta di Pierluigi D’Aiello e Luca De Marca, che con il montenegrino Ognjen Ratkovic rientreranno nel progetto Academy completando un pacchetto di giovanissimi che sarà a disposizione sia di coach Patrizio in B che del Sorriso Azzurro in C Silver. Per loro dunque, una doppia opportunità che li aiuterà in una fase importante della loro crescita sportiva.

Pierluigi D’Aiello, 17 anni il prossimo 5 agosto, guardia ala di 194 cm, arriva dalla Juve Caserta, società con cui è cresciuto e con cui nell’ultima stagione è andato 6 volte in panchina in A2 e ha giocato in pianta stabile con la formazione U18 Eccellenza. L’anno prima, nella stagione 2018-19, aveva invece giocato in C Silver con la New Basket Caserta segnando 4.7 punti a partita.

Luca De Marca, potentino classe 2003, è nato e cresciuto con i Timberwolves Potenza: nella stagione 2019-20 ha segnato 28.3 punti con la selezione Under 18 regionale dei lucani andando in doppia cifra (10.3) di media anche nel campionato di Serie C Silver, disputato nel girone campano.

–

Uff stampa PSA Sant’Antimo