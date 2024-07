SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo completa il reparto lunghi, c’è Mehmedoviq per coach Gandini

La PSA muove ancora le torri, e dopo la conferma di Colussa e gli innesti di Lenti e Ruggiero completa la sua batteria di lunghi con il solido Fatih Mehmedoviq. Il club è lieto di ufficializzare l’accordo raggiunto con il giocatore montenegrino, che arriva a Sant’Antimo dopo aver chiuso un’ottima stagione in maglia JuveCaserta. Ventiquattro anni (nato il 1/2/2000, 205 cm per 96 kg, Fatih ha acquisito formazione italiana alla Virtus Pozzuoli, dove ha giocato i campionati giovanili ed ha fatto parte stabilmente nella rosa della prima squadra con cui ha esordito giovanissimo in C e dove si è poi fatto spazio anche in Serie B chiudendo in doppia cifra le stagioni 21/22 (10.1 punti e 5.2 rimbalzi) e 22/23 (13.4 con 8.9 rimbalzi). L’anno scorso il passaggio a Caserta, con cui partendo dalla panchina (19’ di utilizzo medio) ha messo insieme 7.6 punti e 4.5 rimbalzi con il 51% dal campo e il 73% dalla linea dei liberi (21 punti e 13 rimbalzi per la sua high-performance contro Herons Montecatini).

Fatih Mehmedoviq – “Sono davvero molto felice di arrivare a Sant’Antimo dopo tanti anni in cui l’ho affrontata da avversario. Ho parlato con coach Gandini e mi piacciono molto le sue idee, la sua pallacanestro. Sta venendo su una squadra giovane in cui la motivazione di tutti potrebbe essere decisiva. Ecco, per quanto riguarda me sono motivatissimo e darò il 110%”.

Marco Gandini, coach PSA – “Fatih è un lungo fisico e molto solido. Deve svilupparsi da 4 mantenendo le sue doti di rimbalzista e difensore di posizione. Vogliamo lavorare con lui per ampliare il suo raggio di tiro e il suo footwork, in modo da renderlo un’ala grande di buona efficienza”.



