SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo conferma Simon Anaekwe

L’anno scorso è arrivato a stagione inoltrata, ma gli sono bastati 5 mesi per conquistare con i suoi balzi e le sue stoppate il pubblico del PalaEdilgen. Quest’anno sarà invece con noi sin dal primo giorno! La Partenope Sant’Antimo è infatti orgogliosa di ufficializzare la conferma di Simon Obinna Anaekwe, pivot classe 2001, che continuerà dunque la sua esperienza in maglia Geko.

204 centimetri per 90 kg circa, nato ad Ibadan, in Nigeria, ma formato cestisticamente in Italia tra Vado Ligure ed Angri, Simon è arrivato a Sant’Antimo lo scorso gennaio dopo aver iniziato la stagione a Bernareggio, e in Campania ha messo insieme 6.2 punti e 7.1 rimbalzi di media in circa 20’ di utilizzo con un picco di 12+12 fatto registrare nel derby vinto con Salerno.

“Sono contentissimo per per questa conferma – dice Simon – la società mi ha dato l’opportunità di continuare questa mia esperienza qui a Sant’Antimo e sono convinto sia il posto giusto per me e per la mia crescita. Questo sarà un anno importante per me e non vedo l’ora di iniziarlo, ho sentito il coach che mi ha detto cosa si aspetta da me e mi ha dato i primi consigli, poi ritroverò il capitano e Roby Maggio, due persone che mi hanno insegnato tanto, e tanti altri nuovi compagni da cui imparare. Un pensiero anche per i nostri tifosi, l’anno scorso nel finale ci è girato tutto storto, ma non vedo l’ora di rivederli al palazzetto. Quest’anno ci divertiamo!”

“La scelta di Simon, fatta lo scorso gennaio, era già proiettata ad un rapporto più lungo – dice il GM Vittorio Di Donato -. Sapevamo di prendere un 2001, che avrebbe mantenuto il suo status di under anche quest’anno, e dunque per noi era scontato dare continuità a questa esperienza. Dopo un periodo di ambientamento siamo sicuri che sia pronto a migliorare costantemente e che quest’anno sarà un vero e proprio valore aggiunto per il nostro progetto-squadra. Con lui e Montanari abbiamo due pedine che potranno darci un contributo importantissimo nella stagione che andremo ad affrontare”.



Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo