SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo, ecco il 2004 Pio Ruggiero

Un altro giovane prospetto per la PSA. Il club è infatti orgoglioso di presentare Pio Ruggiero, ala-pivot classe 2004, che arriva a Sant’Antimo dalla Pallacanestro Angri, società con cui ha ben figurato sia in C che in B Interregionale.

Vent’anni il prossimo 11 agosto, 208 centimetri in dotazione, Pio è cresciuto cestisticamente nella Pallacanestro Angri e con i Condor oltre a giocare i campionati giovanili d’Eccellenza ha esordito in C a 17 anni. Protagonista nella stagione 2022-23, in cui ha contribuito con 6.8 punti di media alla vittoria del campionato, è salito in cattedra l’anno scorso quando all’esordio in B Interregionale ha chiuso con 10 punti di media risultando tra i migliori lunghi del torneo.

Pio Ruggiero – “Sono contentissimo per questa nuova esperienza, per me è la prima volta lontano da Angri e questo è ovviamente uno stimolo supplementare. Sant’Antimo è una piazza importante e il fatto che abbiano creduto in me mi rende orgoglioso, non vedo l’ora di iniziare e di misurarmi con un campionato competitivo come la B Nazionale”.

Marco Gandini, Coach PSA– “Pio è un ragazzo di prospettiva con un gran fisico e buone mani per giocare anche da numero 4 in attacco. Si ritroverà ad affrontare un campionato nuovo e competitivo e dovrà lavorare molto, sia fisicamente che tecnicamente, per poter interpretare lo stesso ruolo anche a livello difensivo”.

