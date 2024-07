SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo, ecco Riccardo Rota

Prosegue sulla linea young la Pallacanestro Sant’Antimo, che per il ruolo di ala punta forte su Riccardo Rota. La società è infatti orgogliosa di ufficializzare l’arrivo in verdeblù del dicannovenne bergamasco (20 il prossimo novembre). Centonovantotto centimetri per ottantacinque chili, Riccardo è un’ala bidimensionale che ha fatto tutta la trafila delle giovanili nella BluOrobica e gioca stabilmente in prima squadra dalla stagione 20/21. L’anno scorso, da capitano, ha trascinato il suo team ai playoff registrando 11.6 punti a sera (record personale di 25 contro il Petrarca Padova), nella B unica 2022-23 aveva invece chiuso con 5.5 punti e 4.5 rimbalzi giocando più di 23 minuti. Contestualmente, nel torneo Under 19 Eccellenza, ha messo insieme 10.2 punti a sera nel girone 2 (Emilia Romagna e Lombardia).

Riccardo Rota – “Ho vissuto la chiamata di Sant’Antimo e poi l’accordo con il club con grandissimo entusiasmo, per me sarà la prima esperienza lontano da casa, dalla realtà in cui sono cresciuto, e questo mi dà delle motivazioni incredibili, non vedo davvero l’ora di venir giù, conoscore tutti e iniziare a lavorare. Mi piace la squadra che sta venendo su e mi piace l’idea che si possa essere underdog per poi giocarsela con tutti senza paura. Che giocatore sono? Io sono uno che dà l’anima in campo, quella viene fuori prima e poi segue tutto il resto, mi piace difendere forte e metterci ilfisico”.

Marco Gandini, Coach PSA– “Riccardo è un giovane prospetto che ha fatto molto bene in B interregionale la scorsa stagione. Dovrà proseguire da noi il suo percorso per diventare un esterno a tutti gli effetti, aiutandoci a livello difensivo con la fisicità che ha e le sue doti da rimbalzista”.



