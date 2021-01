SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo esonera coach Vincenzo Patrizio

La PSA comunica di aver sollevato Vincenzo Patrizio dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società, riconoscendo a coach Patrizio di aver contribuito in maniera determinante allo sviluppo del progetto sportivo Partenope Sant’Antimo con una serie di successi che ci ha portato dalla C regionale ai vertici del campionato di Serie B, lo ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in questi anni e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

La nota del Consiglio Direttivo: “L’esonero di coach Enzo Patrizio rappresenta una decisione sofferta ma inevitabile in un momento molto difficile della nostra stagione. Siamo costretti a dare una scossa a tutto l’ambiente per invertire il pericoloso trend negativo venutosi a creare nelle ultime settimane. Paga l’allenatore, come purtroppo spesso accade in questi casi, ora tocca alla squadra dimostrare il proprio valore, non ci sono più alibi”.

La squadra è provvisoriamente affidata al secondo Paolo Maggio, la PSA comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo