SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo, il nuovo centro è Giovanni Lenti

E’ Giovanni Lenti il nuovo centro di gravità permanente della Geko. La Pallacanestro Sant’Antimo è lieta di ufficiliazzare l’accordo raggiunto con il pivot livornese, classe 1996, reduce da una stagione vissuta alla Gemini Mestre. Centro di due metri per 108 kg, Lenti è cresciuto cestisticamente nel capoluogo labronico esordendo appena 15enne in Serie C con la Libertas Liburnia. E’ poi passato alla Fortitudo Bologna con cui ha giocato il campionato Under 19 Eccellenza facendo costantemente parte della prima squadra con cui ha debuttato in B nella stagione 2014-15 sotto la guida di coach Boniciolli. La sua carriera ha poi fatto tappa ad Oleggio, Firenze, Borgosesia (8.8 punti e 8.5 rimbalzi nella B 2016-17), S.Giorgio su Legnano (9.9 + 9) e Desio, con cui nel 2018-19 sfiora la doppia-doppia di media chiudendo a 14 punti e 9.8 rimbalzi risultando tra i migliori lunghi della cadetteria. Segue un’altra ottima stagione con Olginate, quindi nel 2021 il ritorno a casa con la Pielle con cui gioca due campionati di altissimo livello segnando 12.4 punti con 10.4 rimbalzi al primo anno e 7.7 al secondo. Nell’estate del 2023, da vero e proprio uomo-mercato, passa a Mestre che deve sostituire l’argentino Bortolin, e con i biancorossi gioca 22’ a partita chiudendo a 8.6 punti e 6 rimbalzi.

Giovanni Lenti – “Sono contento per questa nuova avventura e onorato di essere a Sant’Antimo, in una piazza che negli anni si è costruita una reputazione nel campionato di B. Avevo già avuto un contatto con il Gm un paio d’anni fa, abbiamo riaperto quel discorso quest’estate e ho subito sentito nelle sue parole e in quelle del coach la voglia di avermi qui, e per me a quel punto è stato facile scegliere la PSA. Sono anche venuto in città, ho visto la struttura, ho conosciuto l’organizzazione e sono convinto che ci sia tutto quello che serve per fare pallacanestro ad alto livello, e credetemi, non è per nulla scontato. Le aspettative? Sembrerà banale ma credo ci aspetti un campionato di B ancor più lungo e difficile di quello dello scorso anno, Sant’Antimo però negli anni ha sempre fatto bene e sono sicuro che ci riusciremo anche nella prossima stagione, l’obiettivo è sorprendere tutti”.

Marco Gandini, coach PSA – “Abbiamo voluto fortemente Giovanni perché ha tutto ciò che cerchiamo in un giocatore. È un ragazzo con grande voglia di lavorare in palestra e migliorarsi, ha caratteristiche fisiche e tecniche che ci possono permettere di essere più imprevedibili sia in attacco che in difesa e ha una grande serietà professionale unita ad una sana ambizione personale. Siamo sicuri che sarà efficace e produttivo per la squadra e che saprà entrare nel cuore dei tifosi per la sua voglia di vincere”.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo