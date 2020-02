La PSA Partenope Sant’Antimo comunica che è stato consensualmente risolto il contratto con l’atleta Simon Zollo. Il club ci tiene a ringraziare Simon per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrate sin dal primo giorno di preparazione, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo!

FONTE: Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo