SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo riparte da coach Gandini

PSA e coach Marco Gandini avanti insieme. Pallacanestro Sant’Antimo è orgogliosa di ufficializzare la conferma di coach Marco Gandini, che sarà alla guida della Geko anche nel prossimo campionato. Per l’allenatore milanese sarà il terzo anno in verdeblù, nel solco di un percorso iniziato nell’estate del 2022 e che ha visto il team santantimese conquistare una Final4 di SuperCoppa, l’accesso diretto alla B Nazionale e, in ultimo, la qualificazione ai playoff per l’A2 nell’ultima stagione.

Vittorio Di Donato – “L’obiettivo della società era dare continuità al percorso intrapreso con Marco Gandini due anni fa e abbiamo riscontrato la stessa volontà nel coach. Ci sono comunità d’intenti e un progetto condiviso, e questo è ovviamente importantissimo. Siamo carichi e determinati in vista della prossima stagione”.

Marco Gandini – “Felice di poter proseguire in questo percorso condiviso con il club, e di poter continuare il mio lavoro qui a Sant’Antimo. L’obiettivo da perseguire resta lo stesso, crescere come squadra, come gruppo e come movimento, e ci sono i presupposti per farlo con una comunità che sentiamo sempre più vicina e per cui vogliamo essere punto di riferimento. Affronteremo un campionato che si annuncia lungo e difficile, ma lo faremo seguendo un metodo di lavoro che negli ultimi due anni ha pagato, e forti dell’esperienza fatta nell’ultima stagione, soprattutto per quel che riguarda l’organizzazione degli allenamenti e la preparazione delle partite in funzione di un calendario così fitto di impegni come quello della B Nazionale”.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo