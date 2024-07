SERIE B UFFICIALE – Santiago Vaulet firma con Virtus Imola

La Virtus Neupharma Imola rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive della guardia argentina classe ’98 Santiago Vaulet.

Vaulet, 195cm x 90 kg è reduce da una stagione da protagonista assoluto in Serie B2 regionale, con la maglia del Corato, contraddistinta da 22.9 punti/gara portati di fatturato e un season high di 34 punti messo a referto contro la Sveva Pallacanestro, miglior realizzatore di tutta la serie B interregionale italiana. Giocatore duttile, generoso e chirurgico nel chiudere le azioni offensive, Vaulet ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio giallonero sino al prossimo 30 Giugno 2025.

Santiago Vaulet (Guardia Virtus Imola): “Sono molto felice di aver scelto Imola e i colori gialloneri – confida il cestista argentino – La trattativa è stata rapida e la scelta semplice: il mio agente mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi in Virtus e la successiva telefonata con coach Galetti, nella quale mi è stata spiegata la proposta e l’idea di gioco, ha ulteriormente aumentato la mia voglia di trasferirmi qui. Da spettatore esterno sono sempre stato molto incuriosito da una piazza dalla grande tradizione, da una Società seria e ambiziosa, il tutto condito da una cornice di pubblico affezionata, calda e passionale. Amo una pallacanestro veloce e intensa: sono un giocatore offensivo ma non mi tiro mai indietro: anche quando devo aiutare la squadra in difesa e nella fase di non possesso. Ora non mi resta che lasciare la parola al campo… e dal canto mio non vedo l’ora arrivi il raduno di Agosto, per conoscervi tutti di persona”!

Carlo Marchi (Ds Virtus Imola): “Abbiamo puntato su di lui nel ruolo di guardia/ala per le sue doti di tiratore micidiale, con stazza fisica, l’anno scorso miglior realizzatore di tutti gli otto gironi di B interregionale. Mi ha colpito la sua grande voglia di mettersi in mostra anche in B nazionale e la sua motivazione di giocare per la Virtus Imola”.

UFF.STAMPA VIRTUS IMOLA