SERIE B UFFICIALE – Saronno conferma Quinti, De Capitani e Pellegrini

Dinamismo, verticalità, difesa e punti nelle mani. Con il numero 9: Andrea Quinti!

Nelle ultime stagioni ha conquistato il ruolo di lungo di riferimento della nostra squadra e di tutto il campionato, guadagnandosi i minuti in campo con dedizione e disponibilità a fare tutto quello di cui c’è bisogno. Classe 2001, inizia tardi a giocare, professione precedente: portiere. Professione attuale: tuttofare. Ma cresce, cresce tantissimo, non solo in altezza, pure nella comprensione del gioco e di come sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Negli ultimi sei mesi della stagione, è stato anche capitano in vece di Davide Tresso. Ed è stato lui a tagliare la retina della promozione in Serie B Nazionale OLD WILD WEST, l’ennesima di una vita in Robur sempre ad altissimo livello. In particolare nell’ultima annata di Interregionale, qualcuno dice possa essere stato l’Mvp del campionato. Mica male. La conferma era obbligatoria, al centro del progetto. Come sempre. E poi è il nostro esperto di cori da stadio, una passione condivisa con i nostri tifosi, per rendere ancora più elettrizzante l’atmosfera al palazzetto.

A tutta velocità, su e giù per il campo, si aggira come una pantera, pronta a mordere l’avversario: con il numero 10, Francesco De Capitani!

Cresciuto nel settore giovanile della Robur sin da bambino, nelle sapienti mani dei coach Claudia Dalla Valle e Alessandro Leva, ha sempre schiacciato sull’acceleratore sino alla chiamata delle giovanili dell’Olimpia Milano. In biancorosso si toglie la soddisfazione dell’esordio con punti in Serie A a soli 16 anni. Poi il rientro a casa, e all’ombra del PalaRonchi cresce esponenzialmente settimana dopo settimana, stagione dopo stagione, sino a diventare uno dei punti di riferimento del roster capace di vincere i campionati 2021, 2023 e 2024 e la Coppa Lombardia 2022 (da Mvp della finale) e 2024. Classe 2002, è una guardia capace di contenere i pari ruolo in difesa e di sfidarli in ogni singola azione offensiva, grazie alla sua velocità, alla capacità di arrivare al ferro in alta quota e ad un arresto e tiro sempre più raffinato. Dall’anno scorso collabora anche come allenatore del settore giovanile, portando il suo esempio ed il suo entusiasmo ai tanti ragazzi che lo vedono come un modello da imitare per raggiungere la prima squadra. Orgoglio saronnese, naturalmente riconfermato anche per la Serie B Nazionale OLD WILD WEST.

Macchina da punti se c’è una, capacità di infiammarsi come pochi, rimane con noi, con il nuovo numero di maglia, il numero 1: Gabriele Pellegrini!

Il ragazzo è come un jukeboxe, tu metti dentro la monetina e lui ti tira fuori un canestro. Prende, spara e segna da praticamente ogni posizione del campo. Con quel fisico lì può andare in area come vuole, spalle, fronte, tutto storto in acrobazia. E poi è un cecchino pazzesco da oltre l’arco, come quella volta che nella finale Under16 fece 7/8 da tre. Di tempo n’è passato, ma è sempre rimasto un ragazzo Robur, contribuendo a tutti i successi degli ultimi anni, soprattutto ai tre campionati vinti! Lui a dire il vero, una prima esperienza in Serie B Nazionale OLD WILD WEST l’ha già vissuta, un paio di stagioni fa, con la Virtus Imola, ma ora è pronto a tornare nella categoria da protagonista, con la maglia dell’AZ Pneumatica Robur Saronno. Classe 2002, esterno di due metri che palleggia e tira, come vanno di moda adesso, il Jet – questo il suo soprannome – è pronto al decollo!

UFF.STAMPA ROBUR BASKET