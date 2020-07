SERIE B UFFICIALE – Sasha Kushchev lascia Lucca e firma con la Virtus Pozzuoli

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il pivot Sasha Kushchev la passata stagione con la Pallacanestro Lucca in serie B. Classe 1990, 104 kg per 201 centimetri, è italiano di origini ucraine e vanta un’esperienza di oltre dieci anni nella serie cadetta. Grinta, presenza fisica e mano precisa, queste le sue peculiarità. Ha militato nel corso degli anni nella Paffoni Omegna, poi nella serie Dna con Perugia, seguono tre anni in Dnc passando da Benevento, Mola e ancora Benevento, poi Virtus Roma, Dynamic Venafro in B ed, infine, nelle ultime tre stagioni con Cerignola, Bisceglie e Lucca. In Toscana ha avuto percentuali del 65% dal pitturato e dell’80% dalla lunetta.

“Sasha è un lungo dotato di tantissima grinta ed è un grande lavoratore – spiega Mariano Gentile, coach della compagine puteolana -. Ha maturato negli anni una notevole esperienza nel campionato di serie B. E’ un giocatore dotato di una buona presenza fisica e che può vantare buone percentuali di tiro. La società ripone grossa fiducia in lui come in tutti quelli che compongono il roster della Virtus Pozzuoli“.

–

Ufficio Stampa Virtus Basket Pozzuoli