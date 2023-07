SERIE B UFFICIALE – Saverio Mazzantini approda alla Gema Montecatini

Saverio Mazzantini è il sesto nuovo arrivo in maglia Gema Pallacanestro Montecatini!

Un rinforzo importantissimo che va ad aggiungersi a quelli già ufficiali di Korsunov, Passoni, Pirani, Mastrangelo, Corgnati e alle conferme di Savoldelli e di Pizzo.

Ala piccola del 1995, livornese, nelle ultime 5 stagioni ha giocato con Piombino, fino al 2022, e lo scorso anno a Legnano. Per lui una stagione da 25 minuti e 9 punti di media, con il 57% da 2 e anche 6 rimbalzi a partita.

Alto 194cm, sarà il più esperto del gruppo (ha solo 28 anni) e ha svolto gli ultimi anni giovanili nel Don Bosco Livorno in cui ha esordito in Serie B nel 2012/2013. Scaligera Verona in A2, ancora Don Bosco in B, Ferentino in A2 e poi tanti anni in B a Cecina, Pavia e Piombino.

Ottima la stagione 2021/22 conclusa con la partecipazione ai playoff, chiusa con 10 punti di media, 4 rimbalzi in circa 29 minuti di utilizzo (ben 15 ai playoff), mentre nel 2019/20 era arrivato anche a 12,6 punti, sempre in maglia piombinese.

Diamo il benvenuto a Montecatini a Saverio!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI