SERIE B UFFICIALE – Savoldelli e Gema Montecatini continuano insieme

Gema Pallacanestro Montecatini e Nicola Savoldelli ancora insieme in maglia rossoblù nella stagione 2023/24!

Il play bergamasco, classe 1997, è ormai un veterano del campionato di serie B.

Cresciuto nel settore giovanile della Bluorobica Bergamo, ha iniziato a far parte del roster di Treviglio nella stagione 2013/14 per poi debuttare l’anno successivo con la Stella Azzurra Roma. Ha giocato nuovamente a Treviglio nella stagione 2015/16 poi ha avuto altre esperienze in giro per l’Italia: a Valsesia, Rieti, Firenze, Pozzuoli per poi fare ritorno a Bergamo.

La scorsa stagione, la prima in maglia Gema, Nicola ha prodotto una media di 12.2 punti a partita in 30’ minuti di utilizzo (con un buon 35% da 3 punti), condìti da 4 assist. Cifre che si sono ripetute anche nella serie play-In contro Pavia, migliorando la media assist (5).

Seconda importantissima conferma, dunque, dopo quella di Marco Di Pizzo.

Forza Nick, non vediamo l’ora di ricominciare!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI