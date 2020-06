SERIE B UFFICIALE – Scauri, si chiude una pagina di storia. Ceduto il titolo alla US Catanzaro Centro Basket

La notizia non sorprende, il Presidente Roberto Di Cola, con il vice Emanuele Forgetta e il dirigente Antonio Cuomo, lo affermavano da settimane e c’era anche una lettera che la Società aveva indirizzato al primo cittadino del Comune della Città di Minturno, nella quale confermava di voler cedere il titolo di partecipazione alla Serie B e contestualmente di non ricollocarsi in nessuna categoria. Così è stato.

Termina nel modo forse più inglorioso una storia straordinaria che ha portato una piccola cittadina balneare del basso Lazio di circa 10.000 abitanti a confrontarsi con corazzate molto più accreditate, spesso vincendo. Per la prima volta nella sua storia, iniziata con lo Sporting Club nel 1949, il Basket Scauri non avrà una squadra ai nastri di partenza di un campionato senior nella stagione 2020/21. Un vero peccato e un altro record, questa volta negativo e di quelli per i quali si sarà purtroppo ricordati, per il Presidente Roberto Di Cola. Ci sono stati dei tentativi portati avanti da una cordata di ex giocatori e appassionati locali, che ha cercato fino alla fine di rilevare il titolo, versando i 15.500,00 euro chiesti, ma le oggettive esposizioni debitorie hanno consigliato fosse più opportuno rinunciare. Così la Società, saltata l’ipotesi Taranto che nel frattempo ha rilevato il titolo di Chieti, passata in Serie A2, si è orientata su un altro sodalizio, pressata dai troppi debiti (che a oggi si attestano intorno ai 150 mila euro) e dalle imminenti scadenze poste dalla FIP (ci sono da versare poco più di 9000 euro entro il 10 giugno).

Si chiude così una pagina di storia, anche se resta l’affiliazione e la Società ha già annunciato che proseguirà guardando solo al settore giovanile, anche se non essendoci una squadra senior è ipotizzabile che saranno stretti accordi di collaborazione che faranno diventare il Basket Scauri satellite di qualche altra Società.

Se da un lato termina un’avventura, dall’altro è probabile che possa iniziarne un’altra, con volti e forze nuove, per non far mancare a Scauri la pallacanestro che conta.