SERIE B UFFICIALE – Sebastiano Bianchi rimane alla Sangiorgese

Con estrema gioia comunichiamo la conferma di Sebastiano Bianchi che anche per la stagione 2022/2023 difenderà i colori blu arancio. La sua esperienza ed il suo altruismo saranno importantissimi per compattare e cementare il nuovo gruppo. Ala, classe 1992, Seba è un giocatore che fa dell’energia il suo punto di forza, bravo tecnicamente e devastante dal punto di vista fisico, può attaccare fronte e spalle a canestro, o sfruttare il suo ottimo tiro dal perimetro. Sa mettere in campo una grande intensità, caratteristica che lo contraddistingue sia nella fase offensiva che difensiva. È sicuramente un atleta eclettico, capace di accendere le folle, amato dal Pala Bertelli che non manca mai di farlo sentire a casa sua e che come sempre sarà pronto a dare tutto in campo per la squadra e gli obbiettivi da raggiungere.

Sentiamo le sue prime impressioni :

Appena finita la stagione scorsa l’intento è subito stato quello di continuare il progetto insieme, progetto che durante l’estate è evoluto diventando ancora più ambizioso e stimolante.

La società e lo staff mi hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo per iniziare al meglio questa nuova sfida.

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari:

Conferma importantissima per tutto l’ambiente. Seba è un drago a tutti gli effetti, è il nostro condottiero e sono felice di poter lavorare ancora con lui. Giocatore di grande qualità, di grande intelligenza e che ricoprirà un ruolo chiave nello spogliatoio.

M.Lini