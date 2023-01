SERIE B UFFICIALE – Semprini e Teramo si separano

Ettore Semprini e Teramo a Spicchi 2K20 hanno deciso consensualmente di separarsi. A pochi giorni dalla delicata sfida di domenica prossima contro Sala Consilina, in programma alle 18 al palasport Tino Pellegrini di Scapriano, il lungo biancorosso ha infatti scelto di cercare una nuova avventura per concludere la stagione 2022/23.

Semprini ha così motivato la sua decisione: “Ho fatto questa scelta per cercare di ritrovare stimoli e spazio per giocare di più. Prima di decidere di andar via ci ho pensato molto perché a Teramo mi sono trovato benissimo, però ho ritenuto fosse più giusto per me muovermi in questa direzione. Ringrazio quindi la società biancorossa per l’opportunità che mi ha dato ma ora per me è venuto il momento di guardare altrove”.

La Teramo a Spicchi 2K20 ringrazia quindi Ettore Semprini perché in questi mesi non ha mai fatto mancare professionalità, serietà e disponibilità sia dentro che fuori dal campo e per questo motivo tutta la Teramo a Spicchi gli augura di trovare le soddisfazioni sportive che merita.

Paolo Marini

resp. Area Comunicazione

Teramo a Spicchi 2K20