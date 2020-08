SERIE B UFFICIALE – Senigallia completa il roster con Nicola Serrani

La Goldengas completa il roster 2020/21 facendo tornare alla base biancorossa Nicola Serrani. Cresciuta nel settore giovanile biancorosso, l’ala piccola originaria di Jesi, nonostante la giovane età (classe ’97) ha maturata già una certa esperienza, maturata in giro per l’Italia: Rende (Serie C Silver), Alessandria (Serie C Gold) e Gela (Serie C Silver) le piazze toccate nelle ultime tre stagioni.

“Sono molto felice di avere questa opportunità. Giocare nella società dove si è cresciuti è anche uno stimolo in più per fare bene, almeno per me. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare con questa maglia!”.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia