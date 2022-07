SERIE B UFFICIALE – Senigallia ingaggia Michael Lemmi

Arriva a Senigallia Michael Lemmi a completare il pacchetto lunghi della Goldengas.Il classe ’90 arriva dall’ Unicusano Livorno, giocatore duttile che può coprire entrmabi i ruoli nel pitturato facendo dell’ atletismo e della grinta sotto le plance le sue armi migliori.

Le prime parole da neo biancorosso di Michael:”Sono molto felice di aver firmato per Senigallia. Conosco già alcuni miei nuovi compagni e so che come me hanno voglia di fare bene. Non vedo l’ora di incominciare e dare il 110% per questa maglia”.

Il GM Ligi si mostra soddisfatto della firma dell’ ex Livorno:”Con la firma di Lemmi abbiamo chiuso il reparto lunghi sicuri di aver scelto un giocatore che rispondesse al profilo che cercavamo. Un giocatore solido, agonista, esperto con buone capacità offensive, in grado di incastrarsi bene sia con Musci che Pozzetti.L’entusiasmo che ha dimostrato nei colloqui ci ha particolarmente colpito”.

Benvenuto Michael

