SERIE B UFFICIALE – Senigallia rinnova Francesco Gnecchi e Marco Giacomini

Il Capitano in biancorosso anche per la prossima stagione! Tassello fondamentale la conferma di Marco Giacomini, confermatissimo in regia anche per la stagione 2022/2023.

Le parole del numero 7: “Sono contento del rinnovo con Senigallia e di poter continuare questo percorso insieme perché per me la Goldengas è una seconda famiglia. La motivazione è tanta perché questa che verrà sarà una stagione chiave alla luce della riforma dei campionati”. Tutta la compagine dirigenziale molto soddisfatta di continuare con Marco, vero e proprio caposaldo di questa Goldengas!

Francesco Gnecchi e Goldengas Senigallia continueranno il loro cammino insieme anche nella prossima stagione. Il fabrianese ha trovato una realtà dove ancora può dare tanto e crescere ampiamente, la Goldengas riesce a confermare un giocatore elettrizzante, capace di infiammare le partire e, come visto contro Bisceglie in G5, quando conta anche di chiuderle.

“Sono molto contento di poter continuare il mio cammino con Senigallia, un posto in cui mi sono trovato molto bene e in un contesto adatto a me. Lo scorso anno abbiamo fatto un campionato fantastico e ci siamo tolti tantissime soddisfazioni.Mi impegnerò al massimo insieme ai nuovi e vecchi compagni perché le soddisfazioni di quest’anno possano essere le stesse”. Queste le parole del numero 8.

Uff.Stampa Pall.Senigallia