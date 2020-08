SERIE B UFFICIALE – Senigallia rinnova Pierantoni

Diventa a tutti gli effetti “maggiorenne” la storia d’amore tra la Pallacanestro Senigallia e Mirco Pierantoni. La società del presidente Moroni ufficializza che quella targata 2020/21 sarà la diciottesima – 14esima di fila – in maglia biancorossa del capitano nonché recordman di presenze (525) e con 4726 punti messi a segno per la squadra della sua città. Insomma, anche quest’anno la bandiera con il numero “5” sulla schiena continuerà a sventolare al PalaPanzini!

Queste le sue parole: Son contento, spero si possa ripartire insieme al più presto, lasciarci tutto alle spalle e personalmente spero di riuscire a terminare finalmente una stagione (ultime 2 tra gomito e covid interrotte a metà) per poter appendere le scarpe al chiodo senza rammarico.

Ringrazio la società, il coach e tutti quanti per la fiducia che ancora una volta mi hanno dato. Spero e mi impegnerò al massimo per non deluderli e per onorare al massimo la maglia della Pallacanestro Senigallia.

