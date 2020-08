SERIE B UFFICIALE – Senigallia, rinnovo per Simone Pozzetti

Continuano i rinnovi alla Pallacanestro Senigallia, che si è assicurata le prestazioni di Simone Pozzetti anche per la stagione 2020/21. Per il classe ’90 anconentano sarà il secondo anno consecutivo al PalaPanzini. Giocatore polivalente, che fa sentire i suoi 200 cm sotto canestro in tutte e due le metà campo, con una buona mano, anche dalla lunga distanza.

“Abbiamo subito trovato l’accordo. A Senigallia mi trovo bene, sotto tutti i punti di vista: squadra, società, città. Veramente un ambiente super. Sono molto contento e carico per il nuovo anno”.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia