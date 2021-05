La Goldengas Senigallia saluta e ringrazia Michele Peroni, liberato nella giornata di venerdì dalla società senigalliese.

Il club biancorosso ha deciso di accogliere la richiesta pervenuta dal giocatore, che giocherà i play-off in un’altra formazione di serie B, ma di un altro girone.

“Abbiamo deciso di venire incontro alla richiesta giunta da Michele – sottolinea la società di via Capanna – che nel corso della stagione ha offerto un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, la salvezza in primo luogo ed i play-off, ormai matematici”.

La guardia, classe 1994, era arrivata a Senigallia l’estate scorsa dal Nardò: nel torneo in corso ha avuto media di 16.5 punti in 36 minuti nella prima fase e di 16.4 in 33 nella seconda.

“Oltre a cifre importanti, Peroni per tutta la stagione ha dimostrato costantemente grande professionalità e impegno – continua la società – A lui un in bocca al lupo per un play-off da protagonista nella futura formazione”.

La Goldengas non effettuerà operazioni in entrata.